Kosovo: ministro Salute, situazione nel comune di Decani sotto controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione relativa all'avvelenamento delle acque nelle condutture del comune di Decani è sotto controllo. Lo ha chiarito il ministro della Salute del Kosovo, Arben Vitia. Secondo il ministro, il numero di persone che si sta rivolgendo alle strutture sanitarie nell'area per sintomi legati all'avvelenamento è in calo e la situazione "è completamente sotto controllo". I pazienti ricoverati a Decani in Kosovo a seguito di avvelenamento dopo avere bevuto l'acqua potabile pubblica mostrerebbero sintomi compatibili con una infezione virale, ha detto in precedenza il direttore del Centro di medicina di base di Decani, Selmon Berisha, in un'intervista al quotidiano "Koha" confermato che finora sono 55 i pazienti che hanno chiesto assistenza sanitaria. "Le condizioni dei malati sono buone, la situazione è sotto controllo, il numero dei malati è in calo. Oggi è un numero inferiore, ma anche oggi abbiamo 55 pazienti che hanno chiesto aiuto. Nelle ultime 24 ore, da ieri fino ad oggi sono 310 i pazienti che hanno ricevuto assistenza. Vengono curati sulla base di protocolli", ha detto Berisha. Quanto ai sintomi mostrati ai pazienti, il medico ha parlato come di un'infezione la cui origine però al momento resta sconosciuta. Nonostante i test eseguiti finora abbiano dati risultati negativi, Berisha non ha escluso la possibilità che questi sintomi possano essere di natura virale. A partire da sabato, oltre 1.500 persone si sono recate presso la struttura sanitaria in seguito a sospetto di avvelenamento da acqua, mentre la procura di Peja ha ordinato l'autopsia sui corpi di due deceduti. (segue) (Alt)