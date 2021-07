Kosovo: ministro Salute, situazione nel comune di Decani sotto controllo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto il portavoce del governo del Kosovo, Selmon Berisha, ha giustificato la visita del primo ministro Albin Kurti in Grecia, dicendo che sta partecipando a due importanti conferenze. Kryeziu tramite un post su Facebook ha affermato che Kurti ha già partecipato a queste discussioni e che le spese sono a carico dell'organizzatore. Il commento di Kryeziu arriva dopo le accuse dell'opposizione secondo cui Kurti si troverebbe con la sua famiglia in un costoso resort in Grecia, mentre oltre mille persone sono state avvelenate a Decani. "Dopo l'incontro di ieri con il ministro degli Affari esteri greco, Nikos Dendias, il primo ministro Kurti ha parlato al telefono con il sindaco di Decani, Ramosaj e il ministro della Salute, Vitia, mentre quest'ultimo era in visita a Decani. La presidente Osmani, la vice premier e ministra degli Affari esteri e della diaspora Gervalla e il ministro della Difesa Mehaj hanno anche visitato Decani ieri", ha scritto Kryeziu. (segue) (Alt)