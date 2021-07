Kosovo: ministro Salute, situazione nel comune di Decani sotto controllo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute Arben Vitia ha visitato ieri il comune di Decani dopo che centinaia di cittadini sono stati avvelenati per aver bevuto l'acqua potabile pubblica. In una conferenza stampa con il sindaco di Decan Bashkim Ramosaj, ha spiegato che sarà preparata una lista di medicinali essenziali e che la situazione sarà affrontata con priorità. Vitia ha sottolineato che i test microbiologici sono "andati bene" ma che le autorità sanitarie si impegneranno a risalire alla fonte delle denunce dei cittadini. Vitia ha anche affermato che i due recenti decessi nel comune, segnalati come sospetti, non sono collegati alla situazione sanitaria a Decani. Il primo cittadino della città ha spiegato che nel comune c'è carenza di medicinali ma che l'approvvigionamento idrico è stato ripristinato dopo la sospensione. Ramosaj ha in ogni caso sconsigliato ai cittadini di bere l'acqua. Il primo ministro Albin Kurti ha dichiarato di essere in continuo contatto con le istituzioni competenti nell'impossibilità di essere in Kosovo in questo momento. Anche la presidente del Kosovo Vjosa Osmani ha visitato il comune sottolineando che le istituzioni "verranno in aiuto di chi ha bisogno". Il ministro della Difesa, Armend Mehaj, ha affermato che le Forze di sicurezza del Kosovo (Ksf) sono sul campo e stanno sostenendo le operazione di risposta alla crisi fornendo acqua potabile a chi ne avrà bisogno. I partiti di opposizione hanno intanto accusato il governo del Kosovo di non aver gestito adeguatamente la situazione a Decani. (segue) (Alt)