Imprese: Tsmc conferma colloqui per realizzazione stabilimento produttivo in Giappone (4)

- Il governo del Giappone intende destinare risorse pubbliche alla produzione domestica di semiconduttori avanzati e batterie nell'ambito del piano annuale per la crescita economica. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", che cita fonti governative secondo cui Tokyo tenta di reagire così alla carenza di microchip che affligge il mercato globale. Finanziando lo sviluppo di tecnologie per la produzione dei semiconfuttori, il Giappone spera di attrarre nel Paese grandi produttori statunitensi, come tenta già di fare da oltre un anno con scarsi risultati. Negli ultimi mesi, però, la priorità strategica tracciata da Washington di contrastare l'ascesa tecnologica della Cina, e svincolare da Pechino le catene di fornitura essenziali, ha contribuito a delineare una possibile alleanza industriale tra Stati Uniti e Giappone. Tokyo ha già istituito un fondo da 200 miliardi di yen (1,8 miliardi di dollari) per il sostegno all'industria domestica dei microchip. Si tratta però di una cifra assai limitata, se paragonata agli interventi allo studio di Paesi leader nel settore, come la Corea del Sud, che recentemente ha presentato un piano pubblico-privato pluriennale da 451 miliardi di dollari. Il governo giapponese sarebbe intenzionato ad espandere le misure esistenti, e il governo del premier Yoshihide Suga sarebbe pronto ad inserire gli interventi nella strategia di crescita economica che verrà pubblicata già nel mese di giugno. Nei mesi scorsi gli Stati Uniti hanno annunciato un piano di spesa da circa 40 miliardi di dollari per il sostegno alla ricerca, allo sviluppo e alla manifattura di semiconduttori; la Cina ha pianificato misure di assistenza al medesimo settore per un importo di 120 miliardi di dollari. (segue) (Git)