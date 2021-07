Usa: Covid, a Los Angeles mascherine obbligatorie anche per i vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La contea di Los Angeles ha varato una ordinanza che rende obbligatorio l'utilizzo delle mascherine negli ambienti pubblici chiusi, sia per le persone vaccinate che per i non vaccinati. Lo ha annunciato ieri il dipartimento di Salute pubblica della contea. L'ordinanza, che entrerà in vigore domani, 17 luglio alle ore 23.59, giunge in risposta a un aumento del tasso di trasmissione della Covid-19 nell'area, nonostante i progressi registrati negli ultimi mesi dalla campagna vaccinale. "L'utilizzo delle mascherine negli ambienti chiusi deve tornare ad essere una pratica ordinaria per tutti, a prescindere dallo status di vaccinazione, così da fermale le tendenze e il tasso di trasmissione cui stiamo assistendo", ha dichiarato l'ufficiale di Salute pubblica della contea, Muntu Davis, durante una conferenza stampa nella giornata di ieri. Il funzionario ha aggiunto che l'ordinanza rimarrà in vigore sino a quando il tasso di trasmissione del virus non sarà nuovamente calato. (Nys)