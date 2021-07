Usa: Arizona, riconteggio voti riscontra presunte irregolarità nella contea di Maricopa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La contea di Maricopa in Arizona, che ha consegnato la vittoria in quello Stato al presidente Usa Joe Biden in occasione delle elezioni dello scorso novembre, avrebbe conteggiato oltre 74mila voti postali in più di quanti ne sono stati effettivamente inviati tramite il servizio postale. E' quanto determinato dalla contestatissima audizione forense del voto intrapresa oltre sei mesi dopo il voto su iniziativa del Senato dell'Arizona. Proprio il Senato statale ha ospitato ieri, 15 luglio, una audizione tesa ad illustrare i risultati preliminari della verifica in corso a Maricopa. Il Senato, presieduto da Karen Fann, ha ascoltato le testimonianze dei funzionari e degli esperti forensi coinvolti nel processo di verifica e riconteggio dei voti. Secondo gli amministratori delle società di analisi Cyber Nunjas e Cytech Services e il funzionario responsabile Ken Bennett, lo scorso novembre la contea di Maricopa ha conteggiato ben 74.243 voti di cui manca la regolare documentazione di invio postale. Durante l'audizione i funzionari della conte di Maricopa sono stati anche accusati di continuare ad ostacolare l'audizione forense, rifiutando di consegnare router, documenti relativi alla catena di custodia e immagini dei registri di voto. (segue) (Nys)