Cina: al via il processo all'imprenditore dissidente Sun Dawu

- Si è aperto oggi nella provincia cinese di Hebei il processo a carico di Sun Dawu, noto imprenditore cinese dissidente arrestato con numerosi capi d'accusa legati al turbamento della stabilità e dell'ordine nazionale. L'inizio del processo a carico di Sun coincide col progressivo irrigidimento del controllo esercitato dal Partito comunista cinese sulle aziende private, le cui dimensioni crescenti pongono per il partito potenziali problemi di controllo ed esercizio del potere. Il gruppo Dawu, guidato da Sun, impiega 9mila dipendenti e controlla una galassia di 28 imprese consociate, dedite ad attività quali l'allevamento di pollame, il processamento di prodotti alimentari e il turismo. Ai dipendenti del gruppo e alle loro famiglie vengono garantiti servizi d'istruzione e assistenza sanitaria a prezzi convenzionati, tramite la personale visione di socialismo attraverso l'attività economica perseguito da Sun. Nel corso della sua carriera, l'imprenditore ha sostenuto clandestinamente diversi attivisti pro-democrazia offrendo loro un impiego, e si è battuto pubblicamente per una revisione delle politiche del governo nel settore agricolo. Da novembre dello scorso anno, le autorità cinesi hanno iniziato ad incriminare Sun e circa 30 suoi familiari e collaboratori; i vertici del gruppo Dawu sono stati incriminati a loro volta per differenti reati lo scorso maggio. Secondo fonti citate dalla stampa giapponese, la pubblica accusa potrebbe chiedere per Sun una condanna a 25 anni di reclusione. (Cip)