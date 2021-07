Giappone: mutamento climatico, banca centrale offrirà finanziamenti a interessi zero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca del Giappone (Boj) ha annunciato oggi, 16 luglio, che metterà a disposizione finanziamenti a interesse zero per le istituzioni finanziarie che sostengano progetti tesi a contrastare il mutamento climatico e le sue ricadute pericolose per la crescita economica e la stabilità finanziaria. Lo riferisce la stampa giapponese, evidenziando che l'iniziativa pone la Boj in linea con altre banche centrali del Globo. Le prime informazioni in merito al nuovo programma di finanziamento, che verrà inaugurato nei prossimi mesi, è stato presentato a margine dell'ultimo incontro politico della banca centrale. La banca ha mantenuto invariata la politica monetaria ultra-espansiva in vigore, citando la debolezza della ripresa economica; la previsione di crescita dell'economia giapponese per il 2021 è stata rivista leggermente al ribasso, dal 4 per cento al 3,8 per cento. (segue) (Git)