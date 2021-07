Giappone: mutamento climatico, banca centrale offrirà finanziamenti a interessi zero (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione del Giappone si è attestato al 3 per cento nel mese di maggio, il dato peggiore da 5 mesi a questa parte. Lo certificano i dati pubblicati il 29 giugno dal ministero degli Affari interni e delle comunicazioni. Il tasso di disoccupazione destagionalizzato era del 2,8 per cento ad aprile, e si è mantenuto al di sopra del 2,5 per cento dallo scorso dicembre. Il ministero della Salute, del lavoro e del welfare giapponese ha pubblicato anche il tasso di disponibilità di posti di lavoro, che a maggio è rimasto invariato rispetto al mese precedente: 1,09, vale a dire che nel Paese sono disponibili 109 offerte di lavoro ogni 100 persone alla ricerca di un impiego. Sui dati ha influito lo stato di emergenza pandemica, che nelle ultime settimane del mese di maggio era già stato ripristinato in 10 delle 47 prefetture del Paese, ed era già in vigore da aprile a Tokyo, Kyoto, Osaka e Hyogo. (Git)