Giappone-Usa: vicesegretaria di Stato Sherman sarà a Tokyo per colloqui trilaterali

- La vicesegretaria di Stato Usa Wendy Sherman visiterà Tokyo la prossima settimana, per colloqui trilaterali con le controparti giapponese e sudcoreana in merito a questioni di sicurezza regionale come il programma nucleare della Corea del Nord. Lo ha annunciato il governo degli Stati Uniti ieri, 15 luglio. La visita, in programma mercoledì 21 luglio, sarà parte dell'agenda di un viaggio ufficiale di Sherman nella regione asiatica, che durerà una settimana. Durante il viaggio, la vicesegretaria "riaffermerà l'impegno degli Stati Uniti a lavorare con alleati e partner per promuovere la pace, la sicurezza e la stabilità dell'Indo-Pacifico, e a preservare l'ordine internazionale basato sulle regole", recita una nota del dipartimento di Stato Usa. Secondo il ministero degli Esteri giapponese, Sherman incontrerà a Tokyo il viceministro degli Esteri giapponese, Takeo Mori, e il primo viceministro degli Esteri della Corea del Sud, Choi Jong-kun. Al centro dei colloqui figureranno anche i temi dei mutamenti climatici globali e dell'emergenza pandemica. (Nys)