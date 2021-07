© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, venerdì 16 luglio, cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi; poco nuvoloso al pomeriggio; cieli nuvolosi in serata con deboli piogge, sono previsti 5mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3257m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: circolazione depressionaria ancora attiva che influenzerà le condizioni meteo sul Nord-Ovest. Giornata caratterizzata da una spiccata variabilità con formazione di rovesci sparsi al pomeriggio specie sui rilievi alpini e appenninici, in estensione alle pianure piemontesi e alla Riviera Ligure nel pomeriggio. Temperature stazionarie, clima gradevole. (Rpi)