Giustizia: Cartabia, con riforma puntiamo a semplificare e accorciare i tempi dei processi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con le riforme della Giustizia civile e penale il governo italiano ha voluto raggiungere due obiettivi: la semplificazione e la riduzione dei tempi dei processi. Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Les Echos" la ministra della Giustizia, Marta Cartabia. "In Italia abbiamo dei problemi con la durata dei processi", un fatto che causa "dei contraccolpi pesanti" per i cittadini e per l'economia, ha detto la ministra. Gli impegni presi dall'Italia in Europa nell'ambito del Piano di ripresa e resilienza (Pnrr) consistono nel ridurre "del 40 per cento la durata dei processi civili e del 25 per cento al durata di quelli penali", ha detto la ministra. Sull'assunzione di nuovi giudici, la guardasigilli ha spiegato che è stato organizzato un concorso per assumerne 310 e dopo l'estate ne arriveranno altri. (Frp)