Giappone: Olimpiadi, presidente Cio Bach visita Hiroshima

- Il presidente del Comitato olimpico internazionale, Thomas Bach, ha visitato come da programma la città di Hiroshima oggi, 16 luglio, per promuovere un messaggio di pace in vista dell'apertura delle Olimpiadi estive a Tokyo, il prossimo 23 luglio. Nel corso della giornata Bach visiterà il parco e il memoriale della bomba atomica e incontrerà sopravvissuti al bombardamento atomico del 1945. La visita non ha mancato però di suscitare polemiche, anche da parte di alcuni sopravvissuti che ritengono quella di Bach una irrispettosa iniziativa politica. Nei giorni scorsi un gruppo civico di Hiroshima aveva formalmente consegnato una lettera al governo prefetturale di Hiroshima, nella quale si chiede la cancellazione della visita di Bach alla città. Il governatore della prefettura, Hidehiko Yuzaki, si è detto però favorevole alla visita: "Vorrei che (Bach) inviasse un forte messaggio per la realizzazione di un mondo pacifico senza armi nucleari", ha dichiarato il governatore. (Git)