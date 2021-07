Giappone: il segretario Onu Guterres non sarà a Tokyo per le Olimpiadi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, non ha in programma visite in Giappone in occasione delle Olimpiadi estive di Tokyo. Lo ha reso noto il suo portavoce nella giornata di ieri, 15 luglio. In un videomessaggio diffuso proprio ieri, in occasione dell'inizio della tregua olimpica, Guterres ha chiesto a tutte le parti in conflitto nel mondo di rispettare il periodo di sospensione delle ostilità che coincide con i Giochi. "Tra pochi giorni, atleti di tutto il mondo si riuniranno in Giappone per i Giochi olimpici a paralimpici. Hanno dovuto superare enormi ostacoli per partecipare nel pieno della pandemia di Covid-19", ha detto Guterres. "Cercare la pace e l'unità attorno a obiettivi comuni è ancor più importante quest'anno, mentre tentiamo di porre fine alla pandemia e di edificare una ripresa globale forte, sostenibile e inclusiva", ha detto Guterres. La prima risoluzione per una tregua olimpica è stata adottata dalle Nazioni Unite nel 1993, prima delle Olimpiadi invernali del 1994 a Lillehammer, in Norvegia, su proposta del Comitato olimpico internazionale. (segue) (Git)