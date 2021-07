Giappone: il segretario Onu Guterres non sarà a Tokyo per le Olimpiadi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, ha incontrato il 14 luglio a Tokyo il presidente del Comitato olimpico internazionale (Cio), concordando con quest'ultimo di fare dell'evento sportivo uno sprone alla solidarietà globale. Bach, che si trova in Giappone in vista della cerimonia di apertura dei Giochi, in programma il 23 luglio, ha assicurato al primo ministro giapponese che l'organizzazione dell'evento ha adottato misure adeguate a prevenire la diffusione del coronavirus da parte di atleti e membri delle delegazioni. L'incontro, tenutosi presso l'ufficio del primo ministro giapponese, giunge in un contesto di forte perplessità da parte dell'opinione pubblica e degli esperti nazionali di sanità in merito all'opportunità di condurre l'evento, nonostante l'emergenza sanitaria ancora in atto nell'area di Tokyo. Ieri, frattanto, il governo giapponese ha annunciato che l'imperatore del Giappone Naruhito proclamerà ufficialmente l'apertura dei Giochi. (segue) (Git)