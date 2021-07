Giappone: il segretario Onu Guterres non sarà a Tokyo per le Olimpiadi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il villaggio olimpico destinato a ospitare gli atleti che prenderanno parte alle Olimpiadi estive di Tokyo ha aperto ufficialmente i battenti il 13 luglio, dieci giorni prima dell'inizio dell'evento sportivo mondiale e in un contesto di preoccupazione per i rischi legati alla pandemia di coronavirus. Tra le precauzioni adottate per limitare i rischi di contagio figurano l'obbligo di indossare le mascherine negli spazi comuni e la condizione di test giornalieri. Il villaggio olimpico ospiterà 18mila tra atleti e funzionari su una superficie di 44 ettari, edificata presso il distretto costiero di Harumi a Tokyo. Il complesso include 21 edifici residenziali e per la ristorazione e una clinica medica, e rimarrà aperto agli atleti internazionali sino a tre giorni dopo la cerimonia di chiusura dei Giochi, l'8 agosto. (segue) (Git)