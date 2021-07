Giappone: nucleare, governo valuta estensione vita operativa reattori oltre i 60 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone sta valutando di estendere la vita operativa dei reattori nucleari civili nel Paese oltre il limite massimo di 60 anni attualmente previsto dai regolamenti in vigore, a fronte dell'opposizione pubblica alla realizzazione di nuove centrali nucleari nel Paese. Lo riferiscono fonti vicine al governo citate dall'agenzia di stampa "Kyodo". L'esecutivo giapponese intende sfruttare il più possibile gli impianti esistenti anziché realizzarne di nuovi, come invece richiederebbero il Partito liberaldemocratico - principale formazione della maggioranza di governo - e diversi operatori del settore. L'estensione della vita operativa dei reattori, necessaria al Giappone per contenere i costi d'importazione degli idrocarburi, garantire l'approvvigionamento energetico nazionale e tener fede agli impegni di progressivo azzeramento delle emissioni nette di anidride carbonica, comporta però rischi di sicurezza, dal momento che l'invecchiamento dei reattori li rende obsoleti e più vulnerabili a potenziali incidenti. Dopo il disastro nucleare di Fukushima, nel 2011, i regolatori giapponesi hanno fissato in linea di principio un limite di 40 anni alla vita utile dei reattori nucleari del Paese, prorogabile a 60 anni a condizione di soddisfare rigorosi criteri di adeguamento della sicurezza presso gli impianti. In Paesi come gli Stati Uniti, di contro, i reattori nucleari possono arrivare ad operare sino a 80 anni. (segue) (Git)