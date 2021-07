Giappone: nucleare, governo valuta estensione vita operativa reattori oltre i 60 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il reattore n.3 della centrale nucleare di Mihama, nella prefettura di Fukui, è divenuto a giugno il primo del Giappone a operare oltre la soglia di 40 anni stabilita dai regolator idi quel Paese dopo il disastro di Fukushima, nel 2011. L'operatore della centrale, Kansai Electric Power Co (Kepco) ha annunciato la riattivazione del reattore per la prima volta dopo oltre un decennio, a seguito del completamento delle ispezioni finali richieste dal lungo e oneroso processo per la deroga al limite temporale in vigore. Il reattore, entrato in servizio operativo nel 1976, potrebbe operare per soli quattro mesi, per poi essere nuovamente disattivato nel mese di ottobre: Kepco non è infatti riuscita a rispettare una scadenza per l'attuazione di una serie di standard di sicurezza antiterrorismo. L'autorizzazione per operare il reattore per altri 20 anni, in aggiunta ai 40 previsti, era stata concessa a Kepco nel 2016; lo scorso febbraio era giunta anche l'approvazione del sindaco di Mihama, Hideki Toshima, e poi quella del governatore di Fukui, Tatsuji Sugimoto. (segue) (Git)