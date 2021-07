Giappone: nucleare, governo valuta estensione vita operativa reattori oltre i 60 anni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) hanno concordato lo scorso 8 luglio di monitorare congiuntamente le operazioni di scarico nell'oceano dell'acqua decontaminata accumulata a Fukushima dopo il disastro nucleare del 2011. Tokyo guarda al coinvolgimento diretto dell'agenzia come alla via maestra per placare l'opposizione dei Paesi vicini e garantire credibilità e trasparenza alla delicata operazione, resa necessaria dall'esaurimento della capacità di stoccaggio nell'area della centrale di Fukushima. L'accordo raggiunto con l'Aiea prevede l'istituzione di una task force apposita presso il segretariato dell'agenzia, che includerà un gruppo di autorevoli esperti internazionali provenienti da diversi Paesi membri. Il governo giapponese ha autorizzato lo scarico dell'acqua stoccata a Fukushima lo scorso aprile. Il piano prevede lo scarico in mare di circa 1,2 milioni di tonnellate di acqua drenata dalla centrale nucleare danneggiata dall'incidente del 2011: l'acqua è stata sottoposta a processi di decontaminazione, ma presenta ancora livelli residui di trizio radioattivo. (Git)