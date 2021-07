Imprese: Tsmc conferma colloqui per realizzazione stabilimento produttivo in Giappone (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito liberaldemocratico del Giappone (Ldp), principale forza politica della maggioranza di governo di quel Paese, ha deciso di istituire una task force parlamentare incaricata di preservare l'accesso del Paese alle forniture di semiconduttori, nel contesto della crisi globale dell'offerta che ha già colpito duramente settori come l'automotive. La task force, che sarà anche incaricata di rafforzare la competitività del Paese nel settore dei microchip, conterà tra i propri membri anche l'ex primo ministro Shinzo Abe e il ministro delle Finanze Taro Aso, che assumeranno il ruolo di consiglieri capo. La nuova task force porrà i semiconduttori come una risorsa "indispensabile alla sicurezza economica del Giappone", e lavorerà alla realizzazione di nuove e più solide catene di fornitura lavorando con gli Stati Uniti e altri partner internazionali. Abe, che ha lasciato l'incarico di capo del governo lo scorso anno a causa di problemi di salute, sta gradualmente recuperando un ruolo di centralità nella maggioranza di governo conservatrice, assumendo ruolo dirigenziali in vari gruppi istituiti dall'Ldp: l'attivismo di Abe alimenta le voci che già da mesi ipotizzano un suo ritorno al vertice del Partito e alla guida del Paese in un non lontano futuro. (segue) (Git)