Imprese: Tsmc conferma colloqui per realizzazione stabilimento produttivo in Giappone (6)

- Le aziende giapponesi Nec, Toshiba e Hitachi dominavano il mercato globale dei semiconduttori negli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso, ma l'arrivo del nuovo millennio ha visto emergere fonderie come Tsmc, e il primato di Taiwan, Corea del Sud e Stati Uniti. Il numero degli stabilimenti per la produzione di microchip in Giappone è calato da 22 a nove nell'arco dell'ultimo decennio, e tale declino di capacità produttiva è coinciso anche con la perdita da parte del Giappone del primato tecnologico. Il timore del governo giapponese è che tale declino possa estendersi a settori correlati, come i materiali e i macchinari produttivi, nei quali il Paese detiene ancora una posizione di leadership globale. Per tentare di invertire il declino, il governo giapponese si è rivolto a grandi nomi come Tsmc e Intel; lo scorso aprile, però, Intel ha deciso di realizzare il suo prossimo stabilimento in Arizona. Per Tsmc, la presenza in Giappone comporterà vantaggi immediati, a cominciare dalla vicinanza ai fornitori di materiali, importante nel contesto di diversificazione delle catene di fornitura intrapreso dal gruppo taiwanese. (Git)