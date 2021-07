Thailandia: Covid, segnalato nuovo record giornaliero di contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Thailandia ha registrato 9.692 nuovi casi di coronavirus nell'arco delle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 9.186 casi del 14 luglio. Il dato, che segna un nuovo record giornaliero, porta il totale dei casi di infezione registrati in Thailandia dall'inizio della pandemia a 381.907. La task force per la Covid-19 ha segnalato anche 67 nuovi decessi, per un totale di 3.099 dall'inizio della pandemia. (segue) (Fim)