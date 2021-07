Difesa: Kosovo, cambio alla guida del Comando regionale Ovest della missione Kfor (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bravissimi ed esemplari Artiglieri del primo da montagna, grazie per tutto quello che finora avete fatto, continuando lungo il percorso tracciato da chi, nel corso degli anni, vi ha preceduto in questa area di responsabilità dal 1999 ad oggi, dai soldati dell'Esercito schierati ininterrottamente in Kosovo dal 12 giugno 1999 - primo giorno di missione, ai Marò del San Marco agli Avieri dell'aeronautica Militare che hanno aperto e gestito, con professionalità e impegno, l'aeroporto di Dakovica dal 1999 al 2013 e ai Carabinieri ancora presenti con la Msu..." - queste le parole con cui il comandante del Coi si è rivolto ai militari italiani e ai loro colleghi stranieri del Rcw di Kfor nel corso del suo intervento, ripercorrendo alcune fasi della storia ultra ventennale della Kosovo Force, concludendo poi – "...nel solco delle migliori tradizioni del nostro Paese e delle nostre Forze Armate, voi, Soldati del primo da montagna siete riusciti a distinguervi anche in questa impresa e, a missione ultimata, vi auguro un felice ritorno alle vostre preziose famiglie, che con voi hanno vissuto, anche se in modo diverso, forse talvolta anche più complesso ed intenso, questa missione. A voi Artiglieri paracadutisti dell'185mo i migliori auspici di buon lavoro. In bocca al lupo e le migliori fortune! Come comandante del Coi, con tutto il Comando operativo di vertice Interforze, sarò a vostra disposizione nel corso della vostra missione in Kosovo". (segue) (Com)