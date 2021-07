Difesa: Kosovo, cambio alla guida del Comando regionale Ovest della missione Kfor (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole del generale Portolano - lui stesso seriamente ferito a seguito dell'esplosione di una mina anticarro quando nel 1999 guidava la Early Entry Forces italiana in Kosovo - sono state parole di sintesi, inclusione e plauso al lavoro svolto dai militari italiani in questi 22 anni di missione Nato. Il colonnello Maioriello ha ringraziato le Autorità politiche e militari nazionali e Nato per il concreto supporto ricevuto durante il mandato: "Il supporto e la fiducia ricevuti nel delicato periodo, caratterizzato dalla crisi pandemica Covid-19, mi hanno consentito di esprimere con serenità il delicato impegno teso all'assolvimento del Mandato definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite". (Com)