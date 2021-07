Difesa: Guerini conclude visita in Turchia e Grecia, "priorità alla sicurezza del Mediterraneo" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio Guerini si è poi recato a Istanbul per incontrare il ministro della Difesa della Repubblica di Turchia, Hulusi Akar, per discutere della collaborazione in ambito Nato, degli scenari di sicurezza regionali e dei rapporti tra i loro dicasteri. "La Turchia – ha dichiarato Guerini – è un partner importante dell’Italia e un prezioso alleato Nato. Questo ulteriore incontro va nella direzione di un rafforzamento delle relazioni tra i nostri Paesi". Nel corso della bilaterale, che segue il loro ultimo incontro dello scorso 11 giugno ad Augusta, a bordo di Nave Cavour, i due ministri hanno discusso dell’attuale situazione nel Mediterraneo allargato, delle Missioni Nato in Afghanistan, in Iraq e in Kosovo e infine della cooperazione tra Italia e Turchia nel campo dell’industria della Difesa. Guerini ha sottolineato che l’impegno delle Forze armate italiane viene condotto nel “Mediterraneo Allargato”, area di interesse strategico del Paese, che vede una nostra crescente presenza, in particolare nel continente africano, pur confermando gli impegni nell’area del Golfo e del Medio Oriente. Si tratta di regioni che registrano anche una importante presenza turca, come in Somalia e Libia. “La Libia è una regione strategica, fondamentale per gli interessi di sicurezza nazionali. Il nostro obiettivo – ha aggiunto il ministro – è favorire il processo politico che porterà il Paese alle elezioni, per consentire al popolo libico di decidere del proprio futuro. In questo contesto ci confrontiamo con la Turchia e con tutti gli attori coinvolti”. (segue) (Com)