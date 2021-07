Kosovo: ministro Salute, nuova ondata di contagi Covid inevitabile in autunno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova ondata di casi di coronavirus potrebbe essere inevitabile in Kosovo in autunno quando la variante Delta potrebbe diventare dominante nel Paese. Lo ha confermato il ministro della Salute del Kosovo, Arben Vitia, secondo quanto riportato dai media kosovari. "La variante Delta è estremamente pericolosa e temiamo che presto prevarrà in Kosovo. La diffusione della variante è molto spaventosa e tutte le misure utilizzate finora stanno dimostrando che la diffusione potrebbe essere rallentata ma non fermata del tutto", ha aggiunto. "La buona notizia dai Paesi che hanno condotto con successo il programma di vaccinazione è che tutti coloro che sono stati vaccinati sono protetti dalla variante Delta", ha affermato Vitia. (segue) (Alt)