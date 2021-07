Kosovo: ministro Salute, nuova ondata di contagi Covid inevitabile in autunno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha inoltre chiarito nei giorni scorsi che il Kosovo non riceverà vaccini anti Covid dalla Cina e dalla Russia. Vitia, commentando l'andamento della vaccinazione di massa avviato lo scorso 15 giugno in Kosovo, ha spiegato che nelle ultime settimane ci sono stati enormi progressi nel numero di vaccini a disposizione per la popolazione kosovara. "Abbiamo assicurato oltre 2 milioni di dosi di vaccini", ha dichiarato Vitia dopo essersi vaccinato a Pristina. La vaccinazione di massa contro il Covid-19 in Kosovo è iniziata lo scorso 15 giugno, come annunciato in conferenza stampa dal ministro della Salute del Kosovo, Arben Vitia. “La gestione della pandemia e la ripresa economica restano priorità del governo. Oggi si avvia un processo cruciale per la gestione della pandemia. Il ministero della Salute insieme alle istituzioni sanitarie ha fatto tutti i preparativi necessari per attuare il piano d'azione per la massa vaccinazione dei nostri cittadini contro il Covid-19", ha affermato allora. (Alt)