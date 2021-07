Kosovo: ministra Industria, iniziativa mini Schengen nei Balcani è "trappola" per il Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervenuto sulla questione, il premier kosovaro, Albin Kurti, ha dichiarato che il Kosovo è contrario alla mini area Schengen perché "non sappiamo" con certezza cosa includa questo progetto. "Non vedo perché abbiamo bisogno della mini Schengen quando abbiamo il processo di Berlino, che include sin dal summit di Sofia il mercato unico regionale", ha osservato Kurti nei giorni scorsi. Secondo il premier kosovaro, inoltre, è improprio chiamare tale iniziativa mini Schengen, in quanto è stata lanciata nella città serba di Novi Sad e "non vedo come si possa fare questa iniziativa senza il reciproco riconoscimento tra Kosovo e Serbia". Il premier kosovaro, nell'intervista, ha inoltre affermato che il Kosovo può sopravvivere anche senza il riconoscimento della Serbia. (segue) (Alt)