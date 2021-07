Kosovo: Bers e Austria sostengono efficienza energetica negli edifici residenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più proprietari di immobili in Kosovo saranno in grado di investire in interventi di efficienza energetica grazie ad una nuova linea di credito che la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) sta erogando al Paese balcanico attraverso la banca austriaca Raiffeisen Bank. La filiale kosovara dell'istituto di credito austriaco presterà a condizioni agevolate fondi ai privati per misure di efficientamento energetico. Il finanziamento è parte di un più ampio strumento da 135 milioni di euro pensato dalla Bers per favorire lo sviluppo sostenibile nei Paesi dei Balcani occidentali. Il programma Green Economy Financing Facility (Geff) è co-finanziato dall'Ue, dal Quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali e dal ministro degli Esteri austriaco. (Alt)