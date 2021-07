Haiti: Pentagono, alcuni tra i sicari del presidente Moise addestrati dagli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni sicari facenti parte del commando che ha assassinato il presidente di Haiti, Jóvenel Moise, erano colombiani con alle spalle un addestramento militare in strutture delle Forze armate statunitensi. Lo ha detto il tenente colonnello Ken Hoffman, un portavoce del Pentagono, in una dichiarazione al quotidiano "Washington Post". "Una revisione dei nostri database di addestramento indica che un piccolo numero di individui colombiani detenuti nell'ambito di questa indagine aveva partecipato a precedenti programmi di addestramento e istruzione militare degli Stati Uniti, mentre prestavano servizio come membri attivi delle forze militari colombiane”, ha spiegato Hoffman, senza precisare però il numero esatto dei sicari in questione. (segue) (Nys)