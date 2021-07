Haiti: Pentagono, alcuni tra i sicari del presidente Moise addestrati dagli Usa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano originale, secondo le testimonianze raccolte dagli inquirenti, prevedeva solo il sequestro del presidente, prova di una perdita di controllo del Paese, forzando le condizioni per un avvicendamento al potere. Un piano di cui comunque sarebbero stati a conoscenza solo una parte del commando di ex militari. Gli altri sono arrivati nell'isola dei Caraibi convinti di rispondere a una chiamata in linea con quanto spesso richiesto a uomini della loro formazione professionale: missioni di sicurezza ben retribuite, per le persone più facoltose del quartiere residenziale di Port-au-Princ, capitale del Paese più povero della regione, senza esercito professionale e una polizia molto discussa. La mattina del 7 luglio, è la versione che per i media sarebbe stata anche confortata dall'Fbi, i sette esecutori materiali entrano nella villa con l'aiuto di tre uomini della Polizia di Haiti. La guardia presidenziale, ritenuta probabile parte del complotto e di fatto uscita illesa, non fa resistenza. Gli altri membri del commando, apparentemente ignari dell'esito finale, vengono lasciati fuori a garantire la sicurezza delle operazioni. (segue) (Nys)