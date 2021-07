Haiti: Pentagono, alcuni tra i sicari del presidente Moise addestrati dagli Usa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poche ore dopo la morte, Joseph decreta uno stato d'assedio certificando un'emergenza che giustifica la sua permanenza al potere. Dispone il coprifuoco e invita la gente a rimanere nelle loro abitazioni, deprecando le azioni di giustizia sommaria portate avanti da gruppi di cittadini che, come appare da testimonianze video, scatenano una caccia al "latino" (in un Paese francofono e con la popolazione criolla) e arrivano a bruciare alcune delle vetture che sarebbero state usate per l'operativo. Cittadini che in alcuni media venivano associati al gruppo "G9 an Fanmi e Alle", la più importante federazione di gruppi armati irregolari che fa capo a Jimmy Cherizier, un ex poliziotto noto con il soprannome di "Barbecue". Lo stesso che fino a inizio luglio veniva dato come alleato di Moise ma che pochi giorni prima dell'attentato ne aveva preso pubblicamente le distanze, affidando la richiesta di dimissioni a un corteo animato da elementi visibilmente armati. Nei mesi scorsi, il G9 aveva in almeno un paio di occasioni chiesto ufficialmente una sorta di riconoscimento istituzionale della sua attività di controllo del territorio, scatenando la reazione dell’allora ministro della Giustizia, Lucmane Délile, che definiva “ripugnante e inaccettabile” l’iniziativa. Il suo esonero dall’incarico veniva in fretta ricondotto alla protezione che Moise avrebbe accordato al “G9”. (segue) (Nys)