Haiti: Pentagono, alcuni tra i sicari del presidente Moise addestrati dagli Usa (6)

- Originariamente, come detto, il piano non sarebbe stato quello di uccidere il capo dello Stato haitiano, ma solo di sequestrarlo. Una trama di cui si sarebbe iniziato a parlare nel novembre del 2020 a Miami, Florida, tra alcuni dei protagonisti che sarebbero emersi nel corso del tempo: il venezuelano Antonio Intriago, direttore della Ctu security, l'agenzia che avrebbe organizzato - grazie anche ad altre tre analoghe imprese in Colombia - il reclutamento del personale. James Solages, statunitense di origini haitiane, divenuto parte dell'operativo e poi arrestato. Alla Polizia ha detto di essere stato coinvolto nell'operazione in qualità di semplice traduttore, convinto di eseguire un ordine di arresto della procura haitiana. Alcuni media avevano però ricordato che Solages nel passato era stato guardia del corpo di Dimitri Vorbe, uno dei funzionari della guardia presidenziale di Moise, oggi atteso dalla giustizia per chiarire il perché del mancato intervento a difesa del capo dello Stato. Al piano avrebbe contribuito anche un diplomatico haitiano, di cognome Azkard, e Christian Emmanuel Sanon, medico 63enne arrestato come un o degli autori intellettuali dell'azione. (segue) (Nys)