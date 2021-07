Haiti: Pentagono, alcuni tra i sicari del presidente Moise addestrati dagli Usa (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cambio di strategia, con la scelta di uccidere Moise, sarebbe stato comunicato dallo stesso Joseph, nella più importante delle riunioni degli ultimi mesi con gli uomini del commando più direttamente coinvolti nell'operazione. Una virata che non tutti avrebbero accolto con favore, prosegue "Caracol Tv", segnalando che uno degli ex militari colombiani, Johnatan Rivera, avrebbe lasciato il Paese in disaccordo anche con il fratello, rimasto nel vivo delle operazioni. Una versione "credibile", ha detto a "Nova" John Marulanda, colonnello in riserva dell’esercito della Colombia, che già nei giorni scorsi aveva seminato dubbi sull'andamento delle indagini. Ad alcuni degli ex militari colombiani Joseph "ha venduto la versione che sarebbe divenuto presidente, che gli avrebbe garantito denaro e immunità e loro l'hanno comprata. È una spiegazione plausibile", ha detto Marulanda. (Nys)