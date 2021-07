Usa-Germania: Merkel, non siamo solo alleati ma amici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Germania e Stati Uniti “non sono solo alleati e partner, ma anche nazioni amiche”, con “valori comuni” e “la volontà di superare le sfide del nostro tempo”. È quanto affermato dalla cancelliera tedesca Angela Merkel nel corso della conferenza stampa che sta tenendo alla Casa Bianca con il presidente degli Usa, Joe Biden, da cui è stata ricevuta oggi a Washington. Merkel ha proseguito: “Sono profondamente convinta che riconoscersi nei valori comuni non è sufficiente per affrontare nuove sfide in un'epoca decisiva, ma è necessario fare politica”. Merkel si è quindi detta “molto grata” perché, nella dichiarazione di Washington che ha firmato con Biden, Germania e Stati Uniti, affermano non soltanto i loro “elementi comuni”, ma anche “progetti futuri”. In particolare, la cancelliera ha manifestato soddisfazione per il Forum per il futuro Germania-Stati Uniti, in cui i due Paesi con le rispettive società “discuteranno di tali questioni e troveranno soluzioni” (Geb)