Usa: Biden su piano infrastrutture, capisco scetticismo ma ce la faremo

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si è detto “sicuro” di poter portare a casa un buon accordo politico per il piano infrastrutture elaborato dalla sua amministrazione. “Capisco lo scetticismo della stampa sul (pacchetto per le) infrastrutture, ma sono certo che riusciremo a trovare un accordo […] mi fido dei senatori repubblicani che hanno preso impegni in merito, uomini e donne d’onore”, ha detto Biden nel corso di una conferenza stampa congiunta con la cancelliera tedesca Angela Merkel.(Nys)