Usa-Germania: Merkel, concluso partenariato per energia e clima

- Germania e Stati Uniti hanno concluso un partenariato per l'energia e il clima al fine di reagire al cambiamento climatico sempre più “drammatico”, come dimostrano gli incendi negli Usa e le alluvioni in territorio tedesco. È quanto affermato dalla cancelliera Angela Merkel nel corso della conferenza stampa alla Casa Bianca con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, da cui è stata ricevuta a Washington ieri 15 luglio. Per Merkel, il partenariato per l'energia e il clima tra Germania e Usa è “un segnale importante”, con i due Paesi che svilupperanno “tecnologie per il futuro” come l'idrogeno, energie rinnovabili ed elettromobilità (Geb)