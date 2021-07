Messico: tribunale revoca sospensione applicazione Legge sull'industria elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Prima sezione del Tribunale amministrativo del Messico ha revocato il ricorso di sospensione definitiva presentato dalla società del settore Parque Solar Orejana contro l'applicazione del decreto aggiuntivo alla Legge sull'industria elettrica (Lie) del governo di Andres Manuel Lopez Obrador. Il tribunale con competenza in materia di antitrust, riferisce il quotidiano "La Jornada", ritiene che l'entrata in vigore del decreto "non genere un danno agli operatori del mercato dell'energia in quanto prevede un lasso di tempo di tre mesi per adeguarsi alla normativa". E' la seconda volta in questo mese che un tribunale accoglie un'istanza legale del governo contro i ricorsi di sospensione dell'applicazione della Lie. Parque Solar Orejana era stata la prima società alla quale, il mese di marzo scorso, il giudice federale Juan Pablo Gomez Fierro, aveva accolto la richiesta di sospensione degli effetti della legge, un criterio ribadito successivamente ad altri 360 ricorsi. (segue) (Mec)