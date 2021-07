Usa: Casa Bianca lancia task force interministeriale contro attacchi cibernetici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha formato una task force congiunta tra vari dipartimenti e agenzie per affrontare la crescente minaccia rappresentata dagli attacchi ransomware, un tipo di malware che limita l’accesso ai dispositivi infettati e richiede un riscatto da pagare perché il sistema torni a funzionare normalmente. Lo ha detto un funzionario dell’amministrazione all’emittente statunitense “Cbs”. Diversi attacchi cibernetici di questo tipo hanno preso di mira alcune aziende statunitensi negli ultimi mesi, a partire dall’oleodotto Colonial Pipeline a maggio scorso. Biden, in una telefonata con l’omologo russo Vladimir Putin la scorsa settimana, ha chiesto al capo del Cremlino di reprimere le cyber gang che operano in Russia, presunte autrici materiali degli assalti informatici contro le imprese Usa, avvertendo che gli Stati Uniti sono pronti a rispondere agli attacchi ransomware. Secondo il sito statunitense “Axios” la task force è attiva già da aprile e si riunisce regolarmente con la Casa Bianca, fornendo aggiornamenti al presidente.(Nys)