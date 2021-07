Cile: arrestati due deputati dell'Assemblea Costituente in una manifestazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia del Cile ha arrestato due deputati dell'Assemblea costituente appartenenti alla "Lista del Popolo”, mentre partecipavano ad una manifestazione a favore della liberazione dei detenuti durante le proteste sociali del 2019. I due deputati, Manuel Woldarsky e Alejandra Perez, sono stati successivamente rilasciati grazie all'intervento delle stesse autorità direttive dell'Assemblea che si sono presentate al commissariato per esigere la scarcerazione dei due costituenti. A causa di questo episodio è stato sospeso l'inizio della seduta in programma inizialmente alle 14. Secondo quanto si è potuto osservare in alcuni video diffusi sui social, Woldarsky e Perez avevano cercato di interporsi tra manifestanti e polizia e di evitare l'arresto di familiari di detenuti. Il deputato costituente Rodrigo Rojas, pure presente alla manifestazione, ha denunciato che la polizia è intervenuta contro persone che protestavano pacificamente.(Abu)