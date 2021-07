Usa-Germania: Merkel, faremo sentire nostra voce ovunque diritti umani non garantiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Germania e Stati Uniti faranno sentire la loro voce “ovunque i diritti umani non vengono garantiti”, affermando “con chiarezza che non sono d'accordo”. I due Paesi sostengono, infatti, “le società libere e democratiche e coloro che vi vivono”. È quanto affermato in riferimento alla Cina dalla cancelliera Angela Merkel nel corso della conferenza stampa alla Casa Bianca con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, da cui è stata ricevuta a Washington ieri 15 luglio. Germania e Usa, ha proseguito Merkel, sostengono anche “l'integrità territoriale di tutti i Paesi del mondo”. Per la cancelliera, la Cina pone “numerose sfide” di collaborazione e competizione in economia, protezione del clima, difesa, sicurezza. (Geb)