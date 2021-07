Usa-Emirati: vicesegretario di Stato Sherman incontra ministro degli Esteri Gargash

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesegretario di Stato Usa, Wendy Sherman, ha incontrato a Washington il ministro di Stato agli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, Anwar Gargash. Lo ha reso noto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price. Le parti hanno discusso “questioni strategiche” e su come lavorare per promuovere “un Medio Oriente più pacifico”, si legge nella relativa nota ufficiale. I due hanno anche evidenziato altre priorità delle relazioni bilaterali, tra cui la normalizzazione tra Emirati e Israele, la sua sede nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per il mandato 2022-2023 e la partnership tra Washington e Abu Dhabi per “costruire un futuro sicuro e prospero”.(Nys)