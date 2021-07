Serbia: presidente Vucic, 1,72 miliardi di euro di investimenti esteri nel primo semestre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Macedonia del Nord avrà invece una crescita del 4 per cento, con un aumento di un punto rispetto alle previsioni di settembre. La crescita sarà del 3,5 per cento per la Bosnia Erzegovina, ovvero mezzo punto percentuale in più rispetto alle previsioni di settembre, mentre restano invariate le proiezioni al 4 per cento per Albania e Kosovo. La Serbia sarà il Paese con la maggiore crescita economica, poiché secondo le ultime previsioni segnerà +6 per cento nel 2021, con un aumento di tre punti rispetto alle previsioni di settembre. Per il 2022, la Bers prevede che il tasso di crescita dell'economia serba rallenti al 3,5 per cento. Nel primo trimestre del 2021 l'economia serba, secondo il rapporto, è cresciuta dell'1,7 per cento rispetto allo stesso trimestre del 2020, sostenuta dal forte sviluppo del settore delle costruzioni, ma anche dalla crescita della produzione industriale, del commercio, dei trasporti e turismo. La crescita del Pil nel 2021 sarà sostenuta da ulteriori spese sanitarie programmate dal governo, sussidi salariali e pagamenti una tantum ai pensionati e ad altre categorie della popolazione. (Seb)