Bolivia: governo Arce annuncia investimenti su infrastrutture e energia (2)

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) prevede per la Bolivia una crescita del Pil del 5 per cento nel 2021 supportata principalmente da un aumento del prezzo delle materie prime. E' quanto afferma il rapporto stilato dagli esperti di Washington al termine della missione di audit effettuata ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto dell'Fmi e pubblicato il 16 giugno. Il Fondo monetario prevede inoltre un miglioramento del disavanzo di bilancio arrivato a fine 2020 al 12,7 per cento del Pil sostenuto dal recupero delle entrate, dal progressivo ritiro delle voci di spesa alla pandemia Covid-19 e da un rallentamento della crescita dei salari e della spesa per beni e servizi. I rischi sulle prospettive, secondo gli esperti dell'istituto multilaterale, provengono invece dalle incertezze legate al corso della pandemia e al ritmo delle vaccinazioni sia in Bolivia che tra i suoi principali partner commerciali. (segue) (Brb)