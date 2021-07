Argentina: inflazione di giugno a +3,2 per cento, +25,3 da inizio anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione a giugno in Argentina è stata del +3,2 per cento secondo dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica (Indec). Si tratta del minor aumento mensile registrato nell'anno che porta ad ogni modo l'incremento accumulato nei primi sei mesi dell'anno al +25,3 per cento. L'indice dei prezzi accumulato sui dodici mesi da luglio 2020 a giugno 2021 arriva invece al +50,2 per cento. Ad incidere in maggior grado sull'andamento dei prezzi del mese scorso è la voce "comunicazioni", che segna un +7 per cento a causa degli aumenti delle tariffe dei servizi di telefonia mobile ed internet. A seguire, con un +5,5 per cento, figura la voce "bevande alcoliche e tabacchi", "abbigliamento e calzature", con un +3,5 per cento, e "trasporti" con un +3,2 per cento. Il dato dell'inflazione è in linea con quello emerso dall'inchiesta sulle aspettative del mercato della Banca centrale, che pure aveva previsto un +3,2 per cento. La legge di Bilancio prevede un tasso di inflazione al 29 per cento a fine 2021. (segue) (Abu)