Perù: forte ripresa attività economica a maggio, +47,8 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività economica in Perù ha registrato a maggio un incremento del 47,8 per cento nel raffronto su anno secondo dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica (Inei). Il risultato, segnala l'Inei, è dovuto eminentemente alla comparazione con un mese in cui l'attività economica aveva registrato a sua volta un calo del 32,59 per cento a causa delle misure restrittive della pandemia Covid-19. Nei primi cinque mesi del 2021 la crescita è stata complessivamente del 19,69 per cento, mentre il rilevamento sui 12 mesi segna un +2,50 per cento. A incidere positivamente nella ripresa, si legge nel documento, sono i settori della costruzione (+257 per cento), del commercio (+104,6 per cento), della pesca (+102 per cento), quello manifatturiero (+84 per cento), e quello minerario e degli idrocarburi (+66,89 per cento). Unico settore con segno negativo è quello agricolo e dell'allevamento, con un -4,04 per cento su anno a maggio. (segue) (Brb)