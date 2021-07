Usa: Covid, a Los Angeles torna l'obbligo di indossare mascherine al chiuso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La contea di Los Angeles richiederà nuovamente ai residenti di indossare mascherine anti-Covid negli spazi pubblici interni, indipendentemente dal loro stato di vaccinazione. Lo riferisce il quotidiano "Los Angeles Times", citando la nuova ordinanza, arrivata poco più di due settimane dopo che la contea ha raccomandato gli stessi protocolli a scopo precauzionale. Il responsabile della Sanità locale, il dottor Muntu Davis, ha spiegato che si applicheranno alcune eccezioni, ma l'ordine sarà simile ai requisiti che erano in vigore prima della riapertura del 15 giugno in California. La contea di Los Angeles ha assistito a un forte aumento dei casi di coronavirus negli ultimi tempi. Durante la settimana terminata mercoledì, la contea ha riportato una media di 1.077 nuovi casi ogni giorno, un aumento del 261 per cento rispetto a due settimane fa.(Nys)