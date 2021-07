Messico: tribunale revoca sospensione applicazione Legge sull'industria elettrica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto di "Legge dell'industria elettrica", che segue mesi di forcing del governo sul settore privato e sulle rinnovabili, si regge su due principi cari all'attuale amministrazione Lopez Obrador: azzerare i margini di manovra alle "truffe" compiute ai danni del patrimonio energetico nazionale attraverso concessioni ai privati considerate generose e garantire la continuità della fornitura elettrica investendo sulle fonti tradizionali e utilizzando le rinnovabili come risorsa accessoria. Una esigenza, quest'ultima, divenuta sempre più centrale nell'azione del governo anche a fronte di alcune emergenze: l'alta domanda di energia agli ospedali per il sovraffollamento causato dalla pandemia del nuovo coronavirus, e le recenti gelate in Texas (Usa) che hanno causato severi blackout, rendendo evidente l'esigenza di rendere sempre affidabile la fornitura interna. (segue) (Mec)