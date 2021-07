Perù: forte ripresa attività economica a maggio, +47,8 per cento su anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) prevede che l'economia peruviana crescerà dell'8,5 per cento nel 2021 dopo avere registrato una delle maggiori contrazioni al mondo lo scorso anno (-12 per cento) a causa della pandemia del nuovo coronavirus. La previsione del Fmi è più ottimistica di quella diffusa dalla Banca mondiale, secondo cui l'economia del Perù registrerà invece una crescita del 7,6 per cento nel 2021, dopo una delle peggiori recessioni regionali registrata nel 2020. Secondo l'istituto finanziario la crescita beneficerà soprattutto dell'aumento dei prezzi del rame e all'allentamento delle misure monetarie. Per il 2022 la Banca mondiale prevede una crescita del 4,5 per cento. Più in generale, per la Banca mondiale, le economie dell'America latina e dei Caraibi chiuderanno il 2021 con una crescita del 3,7 per cento. (Brb)