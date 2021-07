Usa-Germania: Merkel, divisi su Nord Stream 2, uniti su Ucraina Paese di transito gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Germania e Stati Uniti “valutano in maniera diversa” le conseguenze del gasdotto russo-tedesco Nord Stream 2, prossimo al completamento nel Mar Baltico. Allo stesso tempo, Berlino e Washington “erano, sono e rimangono concordi” sul fatto che “l'Ucraina resti un Paese di transito del gas” diretto dalla Russia in Europa e che, “come ogni Stato abbia diritto alla sovranità territoriale”. È quanto affermato dalla cancelliera Angela Merkel nel corso della conferenza stampa alla Casa Bianca con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, da cui è stata ricevuta a Washington ieri 15 luglio. Merkel ha quindi evidenziato: “Agiremo qualora la Russia non rispetti i diritti dell'Ucraina come paese di transito del gas”. Per la cancelleria tedesca, il Nord Stream 2 è “un progetto aggiuntivo e non mira a sostituire alcun tipo di transito attraverso l'Ucraina”. Altrimenti, ha avvertito Merkel, “si creerebbe una notevole tensione”. (Geb)